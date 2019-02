A La Reggia Designer Outlet arriva la PatchesMania: l’arte di personalizzare shirt, giacche in denim, pantaloni e borse in tela.

La moda è un continuo gioco di corsi e ricorsi storici. A La Reggia Designer Outlet esplode la PatchesMania, ovvero l’arte di personalizzare shirt, giacche in denim, pantaloni e borse in tela con toppe che rendono divertenti e accattivanti capi e accessori.

San Valentino diventa un’occasione per stare al passo con il trend, e così, fino al 17 febbraio (dalle 10 alle 20), in Piazza delle Palme, gli ospiti del Centro McArthurGlen di Marcianise (CE) possono scegliere i patches preferiti e chiederne un’applicazione gratuita sui loro capi.

Protagonisti indiscussi degli anni ’70, ’80 e ’90, poi dimenticati per un po’, i patches sono diventati must have nelle importanti passerelle primavera-estate 2017 e 2018.

Le applicazioni più belle e strabilianti sono comparse tra le proposte della New York Fashion Week 2017 ma anche la moda italiana ha preso in prestito l’arte delle applicazioni per rendere uniche e iconiche le sue creazioni.