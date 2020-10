Mission Impossible 7: a Roma le riprese del nuovo capitolo della saga con Tom Cruise

Mission Impossible: da oggi, martedì 6 ottobre, partono le riprese del settimo capitolo della celeberrima saga action con Tom Cruise. La sindaca Raggi: “Roma torna ad essere un set meraviglioso”.

Oltre alla grande attesa per Top Gun: Maverick, sequel del celeberrimo film del 1986 con il quale Tom Cruise si consacrò a star mondiale, il popolare attore americano ha accettato volentieri una bella “rimpatriata” anche con un altro dei suoi personaggi più amati: l’agente segreto Ethan Hunt di Mission Impossible.

È infatti in arrivo il settimo capitolo della celeberrima serie di film d’azione che hanno consacrato al grande pubblico Tom Cruise. Il cast vede la consueta presenza di Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, che tornano a interpretare i loro ruoli dei film precedenti. Tra le new entry, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales. Le prime riprese del film (nei cinema dal 19 novembre 2021) cominceranno oggi, martedì 6 ottobre, a Roma, che dopo il lockdown torna a fare da set alle grandi produzioni cinematografiche mondiali. I set verranno allestiti in diverse zone del centro storico della Capitale: da largo Corrado Ricci, Fori Imperiali, al rione Sant’Angelo e al Rione Monti, oltre a via Panisperna, via della Tribuna Campitelli, via Cavalletti, piazza Lovatelli, via dei Funari, via dei Serpenti e via Sant’Angelo in Pescheria. “Si tratta di un impegno economico ed organizzativo molto consistente, adottando scrupolose misure di prevenzione della diffusione del virus, con test giornalieri per l’intera troupe e cast e disinfezioni degli ambienti e attrezzature”, fa sapere il Campidoglio.

Per le riprese romane verranno spesi 18 milioni di euro tra personale (180 persone della troupe impegnate per sette settimane, stuntman, lavoratori giornalieri), servizi aggiuntivi come autisti, controllori anti-covid, addetti alla sicurezza e alla pulizia. Inoltre, verranno spesi quasi due milioni di euro per la ristorazione e per gli alloggi e circa un milione di euro finirà nelle casse del Campidoglio per accessi ztl, polizia municipale e nettezza urbana.

“Roma è tornata a essere un set meraviglioso: dopo il lockdown sono state circa 600 le richieste arrivate da tante produzioni che vogliono effettuare le riprese in città. Questo significa investimenti e prestigio per la nostra città”, ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi.