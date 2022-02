Mirea Flavia Stellato dalla culla al palcoscenico e al giornalismo

La giovane attrice e giornalista Mirea Flavia ha iniziato a intervistare, per degli speciali televisivi, alcuni dei più noti personaggi della politica, del cinema, del teatro e della televisione.

Mostrando sin da bambina una particolare predisposizione per il mondo dell’informazione e il teatro, la giovane attrice e giornalista Mirea Flavia Stellato non ha smentito le previsioni. Dopo aver cominciato come componente di giuria al Giffoni Film Festival, appena il tempo di crescere un poco e ha iniziato a intervistare, per degli speciali televisivi, alcuni dei più noti personaggi della politica, del cinema, del teatro e della televisione.

Inviata per la realizzazione di importanti documentari all’estero, ha partecipato come conduttrice e ospite a numerose manifestazioni fino a giungere nella compagnia di Vincenzo Salemme prendendo parte sia alle sue commedie sia ad alcuni suoi film tra cui “Se mi lasci non vale”; ”Una festa esagerata”; “Con tutto il cuore” e “Napoletano? E famme ‘na pizza”; compreso due appuntamenti con Il grande teatro su Rai2 per la rassegna “Salemme il bello… della diretta!”.

Vivace, costantemente decisa e bella, Mirea 27 anni ancora da compiere, ha sempre evidenziato una propensione verso i più svariati interessi, non ultimo, quello per le immersioni subacquee con tanto di brevetto. Autrice di testi stravaganti e di scioglilingua che spopolano su Instagram e Facebook, la giovane artista e operatrice dell’informazione fa delle sue armi migliori l’intraprendenza e la spontaneità.

Tra le sue esperienze, anche quella di giurata al Festival Internazionale di Cortometraggi “CortiSonanti 2021”, dove ha premiato personalmente il vincitore della sezione corti internazionali David Bartlett ( con lei nella foto) che ha meritato il premio per il Corto Internazionale e la miglior cinematografia.

Tra i ricordi dei suoi inizi, Mirea conserva con particolare affetto la vignetta (nella foto) che Peppart, al secolo Giuseppe Avolio, le dedicò quando aveva solo 17 anni, in occasione di una mostra avvenuta al teatro Diana.