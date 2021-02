Mina Settembre, anticipazioni: Mimmo accusato di violenza

Mina Settembre, anticipazioni della puntata di domenica 7 febbraio. Mimmo riceverà delle pesanti accuse che lo porteranno a lasciare il consultorio.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Mina Settembre, in onda domenica 7 febbraio. Ricordiamo che quello di domenica sarà il quinto e penultimo appuntamento con la prima stagione della serie.

In queste puntate Mina, oltre ai nuovi casi che deve risolvere, si dovrà occupare delle pesanti accuse che coinvolgono il suo ginecologo Domenico, detto Mimmo. L’uomo è stato infatti denunciato per violenza.

Gelsomina, il suo ex Claudio e Domenico (detto Mimmo). In particolar modo, Mina sarà impegnata nella risoluzione di nuovi casi ma dovrà fare i conti anche con quello più spinoso legato proprio al ginecologo Mimmo, sul quale penderà una gravissima e infamante accusa che potrebbe metterlo seriamente nei guai.

La giovane psicologa sarà alle prese con il caso di Michele, un uomo che si trova agli arresti domiciliari, il quale vorrebbe un permesso per poter partecipare al funerale di uno dei suoi cari amici.

Intanto Gelsomina, oltre a fare i conti con i suoi casi lavorativi da risolvere, dovrà vedersela anche con i suoi tormenti d’amore. Da un lato, infatti, c’è Mimmo con il quale è tornato di nuovo il sereno ma dall’altro lato c’è il suo ex Claudio.

Quest’ultimo, dal momento in cui l’ha tradita, ha dovuto fare un passo indietro per volere della stessa psicologa. Adesso, però, Mina si riavvicinerà al suo ex Claudio e cercherà di perdonarlo dopo il tradimento. Cosa dobbiamo aspettarci?

Tra i due ritornerà di nuovo il sereno?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché una ragazza accuserà Mimmo di aver abusato di lei, mettendolo seriamente nei guai.

Il marchio di infamia ferirà a tal punto il ginecologo che deciderà di lasciare il suo posto al consultorio. Così, Mimmo sceglierà di prendersi una pausa e lascerà a Mina il compito di scoprire tutta la verità.