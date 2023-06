M’illumino di…Scienza, un weekend a Città della Scienza tra onde e arcobaleni

Il 17 e il 18 giugno a Città della Scienza per scoprire di più sulle proprietà di questa fondamentale onda elettromagnetica che ci permette di ammirare tutto ciò che ci circonda.

Un nuovo appuntamento a Città della Scienza. Impossibile non essere affascinati, ispirati e coinvolti dalla luce! Sia che si tratti del sorgere e del tramontare del sole, sia che si parli di colori, di propagazione, di riflessione e rifrazione, la luce è un fenomeno che non smette mai di provocare meraviglia e curiosità. La natura della luce ha entusiasmato alcune delle menti più fini della storia, a partire dalle origini dell’ottica nell’Antica Grecia di Euclide, per poi proseguire in un raggiante percorso ininterrotto attraverso le epoche.

L’Illuminismo, per esempio, fu ricco di scoperte sulla luce, sul sole e le stelle; basta pensare alla teoria corpuscolare della luce formulata da Newton. E così, teoria dopo teoria, la nostra conoscenza della luce fu “illuminata” e i suoi misteri a poco a poco trascinati “fuori dalle tenebre”!

Vi aspettiamo a Città della Scienza, il 17 e il 18 giugno, per scoprire di più sulle proprietà di questa fondamentale onda elettromagnetica che ci permette di ammirare tutto ciò che ci circonda.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, e “Spazio al Futuro”.

Occhio al ricco programma!

Illusioni ottiche (SABATO 17 E DOMENICA 18 GIUGNO)

Una illusione ottica è una qualsiasi illusione che inganna l’apparato visivo umano, facendogli percepire qualcosa che non è presente o in modo scorretto. Attraverso la costruzione di uno strumento dal sapore antico, il taumatropio, addentriamoci nel meraviglioso mondo dell’ottica.

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala piccola

Durata: 45 minuti

Target: da 3 a 7 anni

Per max 30 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

Illuminiamo le stelle (SABATO 17 E DOMENICA 18 GIUGNO)

Cosa sono le costellazioni se non una grande “famiglia” di stelle? Usando l’astronomia come filo conduttore, entriamo nel vivo dell’elettronica per realizzare un vero e proprio paper circuit, nel quale astri e costellazioni si accendono e brillano su uno sfondo appositamente progettato.

INTERACTIVE LAB IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti

Target: da 8 a 13 anni

Per max 30 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Luce e magia (SABATO 17 E DOMENICA 18 GIUGNO)

Come si comporta la luce quando attraversa la materia? Bastano pochi e semplici materiali per riprodurre fantastici esperimenti sulla luce! Per una scienza ad effetto “WOW”!

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30