Milan-Napoli, l’Aia conferma: giusto annullare il gol di Kessie

Il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange prova a chiudere definitivamente le polemiche per il gol giustamente annullato all’ivoriano in Milan-Napoli.

“La regola del fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell’avversario di giocare il pallone, attualmente, è fuorigioco. Nel caso di Palomino c’è un contatto e si fa fatica a dire che non c’è offside. Su Milan-Napoli bisogna vedere se il calciatore in fuorigioco ha in qualche modo impattato sull’avversario e, da quello che ho visto, impatta“. Così il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, parlando ai microfoni del Gr Parlamento, sui casi controversi dello scorso fine settimana calcistico.

Sull’annullamento del gol al Milan, Trentalange ha anche detto che “possiamo casomai avere da ridire sulla modalità in cui si è arrivati alla decisione giusta di annullare il gol, con l’arbitro che sarebbe dovuto andare a fare una ‘on field review'”. Una battuta anche sulla possibilità che gli arbitri parlino davanti alle telecamere dopo le partite: “resta un mio sogno che penso sia realizzabile nel momento in cui c’è più cultura e reciprocità. A fine gara vedo ancora certe dichiarazioni sopra le righe”.