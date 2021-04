Metropolitana di Napoli, dipendente aggredito e colpito alla testa con un martello

L’aggressore è entrato nella stazione della Metropolitana di Napoli con un martello, con il quale ha colpito al capo un dipendente in servizio in quel momento.

Un agente della stazione Dante della linea 1 della metropolitana di Napoli è stato aggredito e colpito al capo con un martello. Lo denuncia il sindacato USB. “Un uomo, apparentemente squilibrato – afferma Marco Sansone del Coordinamento regionale USB Lavoro Privato – è entrato nella stazione di piazza Dante della metropolitana e, nonostante la presenza della guardia giurata, ha colpito alla testa con un martello l’agente di stazione di servizio in quel momento”. Il lavoratore è stato portato al più vicino pronto soccorso, dove è stato medicato.

“Siamo costretti a ribadire lo stato di abbandono delle stazioni della metropolitana linea 1 non nuove a scenari di violenza come quello di oggi – prosegue Sansone – abbiamo più volte chiesto all’azienda, purtroppo inutilmente, di aumentare i presidi nelle stazioni e sugli autobus sia a tutela dell’obbligatorio distanziamento sociale sia a garanzia della sicurezza ordinaria, anche perché, va ricordato, in Anm ci sono oltre 400 lavoratori in cassa integrazione, dipendenti che potrebbero supportare il personale front line più esposto”.