Meteo Napoli: variabile venerdì, possibili rovesci nel weekend

Meteo Napoli: l’arrivo di una massa d’aria polare dalla Svezia porterà un netto calo delle temperature e persino qualche rovescio.

Meteo Napoli | Dopo una lunga fase caldissima, sta infatti per arrivare una massa d’aria polare dalla Svezia con un crollo termico di 10-12°C, ad iniziare dal Nord. In seguito anche al Centro-Sud le temperature scenderanno in modo sensibile: la notizia è che, dopo questa fase chiamata ‘vichinga’ per la sua origine scandinava, tornerà un anticiclone ‘gigantesco’ con un nuovo periodo africano ancora più caldo.

Previsioni meteo Napoli, il dettaglio secondo il sito 3bmeteo.

venerdì, 27 maggio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 3847m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

sabato, 28 maggio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3680m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

domenica, 29 maggio: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3532m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.