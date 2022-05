Meteo Napoli, la primavera va in pausa: tornano le piogge

Meteo Napoli: se la prima metà della settimana sarà caratterizzata da sole e temperature in salita, non si può dire lo stesso per la seconda parte e il weekend.

Meteo Napoli | Secondo quanto riportato dal sito 3bmeteo.it, la prima parte della settimana a Napoli vedrà un meteo ancora nettamente primaverile, con temperature in salita e in prevalenza sole. Ma tutto è destinato a cambiare dal fine settimana, con la primavera pronta a prendersi una pausa.

Meteo Napoli, il dettaglio.

Martedì, 3 maggio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 4 maggio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2595m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì, 5 maggio: Giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di giovedì la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3003m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Da venerdì la situazione è destinata a cambiare, con maltempo e piogge in arrivo sul capoluogo campano.