Meteo Napoli, nebbia anche nel fine settimana

Meteo Napoli: anche durante il fine settimana le nebbie di questi giorni non abbandoneranno il capoluogo campano. Le previsioni nel dettaglio.

- Advertisement -

Le nebbie che nei giorni scorsi hanno caratterizzato, in maniera anomala, il clima napoletano, sono destinate a non abbandonare il capoluogo campano anche nel fine settimana del 27 e 28 febbraio. Ecco, nel dettaglio, le previsioni secondo il sito 3BMeteo.

Previsioni meteo Napoli, venerdì, 26 febbraio: Molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza sereni. In serata formazione di foschie o banchi di nebbia, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8.8°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.

sabato, 27 febbraio: Tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16.9°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2817m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.

domenica, 28 febbraio: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16.7°C, la minima di 9.4°C, lo zero termico si attesterà a 2270m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.