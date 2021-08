Meteo Napoli, giovedì e venerdì da bollino arancione

Meteo Napoli: il capoluogo campano tra le città che dovranno fare i conti con il livello di allerta 2 in quella che si conferma la settimana più calda dell’estate.

Meteo Napoli | Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore aggiornato dal ministero della Salute, il livello di “allerta 3”, il più elevato (“bollino rosso”), giovedì 12 riguarderà dieci città (Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste) e venerdì 13 addirittura quindici (Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo).

Il livello di “allerta 2” (“arancione”) riguarderà invece giovedì sette città (Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Napoli e Viterbo) e venerdì due (Ancona e Napoli).

Come spiega il ministero, il “livello 3” indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, il “livello 2” “condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”.