Meteo Napoli, fine settimana sotto la pioggia: rischio bombe d’acqua

L’autunno irrompe con prepotenza: pericolo nubifragi a Napoli e in tutta la Campania nel weekend.

L’imminente weekend sarà sotto la pioggia per molte delle nostre regioni. Il motivo è da ricercare nell’intensa attività della depressione d’Islanda (centro motore delle perturbazioni) che da qualche giorno si è rinvigorita a tal punto da inserire il nostro Paese in un corridoio instabile dove scorrono numerosi fronti perturbati. Nei mesi autunnali non è così strano che si verifichino precipitazioni abbondanti o sotto forma di nubifragio, le cosiddette “bombe d’acqua”. L’autunno eredita infatti dall’estate una superficie dei mari piuttosto surriscaldata e tale calore fornisce l’energia necessaria per la genesi di intense celle temporalesche, qualora dell’aria fredda interagisca con l’atmosfera.

Nel corso del fine settimana, tra l’altro, giungerà un vortice ciclonico, il quale, alimentato da aria fredda provocherà non solo un’intensa fase di maltempo su molte regioni, ma anche un deciso calo termico.Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che le aree interessate da precipitazioni più abbondanti risulteranno essere, nella giornata di sabato, quelle meridionali, in primis la Campania, inclusa la città di Napoli e la Calabria.

Domenica il tempo subirà un forte e più diffuso peggioramento. Il rischio di nubifragi (come quello accaduto recentemente a Roma) interesserà diverse regioni e, in particolare, Sardegna, Lazio (attenzione nuovamente a Roma dal mattino e fino al primo pomeriggio), Campania (attenzione ancora a Napoli), Puglia e poi Molise, Abruzzo e Marche. Su questi settori sarà elevato il rischio idrogeologico, con possibilità frane e allagamenti. Sul resto dell’Italia, e in particolare al Nord, il tempo andrà a migliorare, ma il cielo privo di nubi durante la notte e i venti freddi di Maestrale, causeranno un repentino abbassamento delle temperature. Basti pensare che al primo mattino città come Torino e Milano si risveglieranno con soli 5/7°C, qualche grado in più sul resto del Nord. Più o meno si registreranno gli stessi valori anche sulle zone interne del Centro come a Firenze, Perugia, Macerata e l’Aquila. Di giorno invece tutti i valori termici a stento saliranno sopra i 20°C.

In particolare, oggi al nord il tempo sarà spiccatamente instabile con piogge sparse. Al centro avremo maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Al sud, peggiora fortemente su Campania e Calabria con nubifragi.

Domani al nord sarà più asciutto e soleggiato. Al centro instabile su Sardegna interna e su Lazio e Molise. Al sud, previste piogge e temporali su Campania e Calabria.

Domenica 27, al nord il tempo sarà poco nuvoloso, ma peggiorerà in Romagna. Al centro vi sarà maltempo diffuso e forte dalla Sardegna verso Lazio, Molise, Abruzzo e Marche. Al sud, nubifragi su Campania, Basilicata, cosentino e poi Puglia settentrionale.