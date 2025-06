Meteo Napoli, caldo super in arrivo: metà giugno sarà rovente

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, i prossimi giorni saranno veramente roventi a causa dell’anticiclone africano porterà i termometri verso valori record.

Il caldo domina. I giorni veramente roventi, secondo le previsioni meteo, devono ancora arrivare: a metà giugno l’anticiclone ‘darà fuoco’ all’Italia da Milano a Roma, da Napoli a Palermo.

“Nei prossimi giorni arriverà una potente ondata di caldo sull’Italia. L’attore principale di questa fiammata sarà il famigerato anticiclone africano, denominato Scipione che, dalle zone desertiche di Marocco e Algeria, si allungherà verso l’Europa e il mar Mediterraneo, inglobando di conseguenza anche il nostro Paese”, dice Matteo Gussoni, meteorologo di ilMeteo.it, all’Adnkronos.

“Analizzando nel dettaglio questa avanzata dell’alta pressione si notano chiaramente le caratteristiche intrinseche dell’onda calda in questione: si tratta di una massa d’aria di matrice subtropicale che provocherà, oltre ad una stabilità atmosferica, con tanto sole, anche un’impennata delle temperature”, afferma.

I giorni più roventi da segnare sul calendario sono quelli del weekend alle porte. “Nel periodo compreso tra venerdì 13 e domenica 15 giugno, si prevedono temperature estreme: città come Bologna, Padova, Milano, Rovigo, Terni toccheranno almeno i 34-35 gradi, Roma 36 gradi, Firenze e Foggia addirittura i 38. E attenzione: nelle zone interne di Sardegna e Sicilia la colonnina di mercurio salirà fino a raggiungere i 40-42”, le previsioni dell’esperto.

Caldo soffocante di giorno e di notte: “Sarà una fase meteo davvero importante, con condizioni di afa persistente ed opprimente che renderanno l’atmosfera particolarmente pesante. Farà molto caldo anche di notte: si prevedono temperature minime superiori ai 20 gradi in molte città italiane: saremo dunque in presenza delle cosiddette ‘notti tropicali’ (quando cioè la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi nemmeno di notte). Questo fenomeno, ormai sempre più frequente nei mesi estivi, rappresenta un chiaro segnale dell’intensificazione delle ondate di caldo”.