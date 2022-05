Meteo Napoli, caldo e bel tempo almeno fino a sabato

Meteo Napoli: bel tempo con sole splendente nel capoluogo campano almeno fino al fine settimana. Venerdì il giorno più caldo.

Le previsioni meteo Napoli, secondo quanto riportato dal sito 3bmeteo.it, segnalano caldo e bel tempo per tutto il resto della settimana. Domani, venerdì 13 maggio 2022, le temperature si avvicineranno ai 20°.

Meteo Napoli, il dettaglio.

giovedì, 12 maggio: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3507m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

venerdì, 13 maggio: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3872m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

sabato, 14 maggio: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3981m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.