Meteo Campania, temperature in rialzo: le prove generali della primavera

Meteo Campania: il vasto anticiclone che continua a espandersi da Nord a Sud sta portando un importante aumento delle temperature, che però non durerà a lungo.

Temperature su e anticipo di primavera in alcune zone d’Italia, soprattutto al Sud, dalla Campania alla Sicilia, passando per Puglia e Basilicata. Un vasto anticiclone continua a espandersi e nei prossimi giorni assisteremo così alle prove generali della primavera (quella meteorologica inizia il primo marzo), con temperature che su alcune regioni voleranno oltre i 20 gradi. Nel frattempo però torneranno le nebbie sulle pianure del nord e un po’ di nubi lungo le zone costiere. Il team del sito iLMeteo.it comunica che da giovedì 25 febbraio l’anticiclone si farà ancora più ingombrante e tutta l’Italia sarà avvolta da una mite e quiete atmosfera prettamente primaverile.

I valori termici aumenteranno ulteriormente su tutto il Paese con valori massimi vicino ai 20°C in Campania, ma anche al Nord, fino a 22°C in Toscana e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Tuttavia, qualche possibile ed ostinato banco di nebbia nottetempo e nelle primissime ore del mattino potrà interessare la Val Padana, però in dissolvimento rapido nel corso della mattinata.

Ma il clima primaverile durerà solo fino al fine settimana, in quanto, proprio nel corso del weekend, giungeranno dai Balcani masse d’aria più fresche che porteranno a un calo delle temperature di 5-7°C.