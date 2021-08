Meteo Campania, ritorna Lucifero: le previsioni per le prossime ore

Meteo Campania: con il ritorno dell’anticiclone africano Lucifero, le previsioni per le prossime ore segnalano un importante aumento delle temperature.

Meteo Campania | Locali rovesci o temporali fino al primo mattino su centro-sud Puglia e in rapido miglioramento con schiarite sempre piu’ ampie. Sereno sul resto del Sud, con locali addensamenti fino al primo mattino su coste tirreniche di Calabria e nord-est Sicilia e annuvolamenti a evoluzione diurna su aree interne e rilievi in genere, con brevi rovesci associati dalla tarda mattina e nel pomeriggio su quelli di Calabria e est Sicilia.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento su Campania, sud Basilicata e nord Calabria. Venti deboli in prevalenza settentrionali, con rinforzi su coste joniche peninsulari e del medio-basso adriatico e a regime di brezza lungo le restanti aree costiere. Mari: mossi lo Jonio centro-orientale e il medio-basso Adriatico. Poco mossi i restanti mari, con moto ondoso in aumento su Tirreno orientale e Stretto di Sicilia.