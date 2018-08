Meteo Campania, il tempo per sabato 25 e domenica 26 agosto

Previsioni meteo Campania: ecco come sarà il tempo per le giornate di sabato 25 e domenica 26 agosto.

Ecco il meteo Campania per questo week end, ovvero per sabato 25 e domenica 26 agosto 2018, riportato dal sito 3bmeteo.com. Saranno due giornate all’insegna dell’instabilità, come già accaduto per gran parte della settimana che sta per finire.

Meteo Campania, le previsioni per sabato 25 agosto 2018

Il minimo di bassa pressione sullo Ionio continua a penalizzare il tempo tra Calabria e Sicilia con piogge e qualche temporale. Fenomeni in via di attenuazione dalla sera. Variabilità in Campania con qualche pioggia sulle zone interne. Temperature in lieve aumento, venti intorno NNE sostenuti sull’area ionica, rotazione a ponente sulla Campania. Mari da poco mossi a localmente mossi, anche molto mosso il Canale di Sicilia.

Meteo Campania, le previsioni per domenica 26 agosto 2018

Mentre la circolazione di bassa pressione si allontana verso levante, c’è da segnalare un nuovo peggioramento sulle regioni meridionali per l’arrivo di un veloce fronte freddo. Al mattino variabilità con qualche fenomeno sulle coste tirreniche, meglio sulle ioniche. Al pomeriggio si intensifica l’instabilità dalla Campania in estensione alla Calabria e al nord della Sicilia. Temperature in aumento sulle ioniche, venti tesi tra Ponente e Libeccio, rotazione a Maestrale la sera dal Tirreno. I mari passeranno da mossi a molto mossi.