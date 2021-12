Meteo Campania, dopo le ultime piogge prevale il sole

Meteo Campania: dopo le ultime ore di tempo instabile, con alcune precipitazioni sparse, sarà il bel tempo a farla da padrone.

Meteo Campania | Si sposterà verso Sud l’ultima perturbazione dell’anno, in arrivo in queste ore in Italia, portando le ultime precipitazioni al Meridione e probabilmente anche sulle Alpi del Nordovest.

Al Sud e Sicilia condizioni di tempo instabile su gran parte delle regioni con precipitazioni diffuse al mattino e localmente intense sul settore tirrenico tra bassa Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Graduale attenuazione dei fenomeni mentre nel pomeriggio qualche fenomeno temporalesco interesserà anche le coste adriatiche della Puglia. Temperature minime in calo su Basilicata e Puglia, in aumento su Sicilia meridionale e senza variazioni di rilievo sul resto del Mezzogiorno; massime in flessione al sud peninsulare e Sicilia tirrenica. Venti da deboli a moderati nord occidentali, con rinforzi su Sicilia e Calabria. Mari generalmente molto mossi, localmente agitati Tirreno meridionale e stretto di Sicilia.

Da mercoledì un vasto campo di alta pressione di origine sub-tropicale invaderà gradualmente tutto il Paese, riportando una totale stabilità atmosferica, ma con essa anche le nebbie diffuse al Nord e su alcune regioni del Centro.

“Con l’arrivo dell’anticiclone – spiega Antonio Sanò, direttore del sito ‘iLMeteo.it’ – le temperature cominceranno a salire dove il tempo sarà più soleggiato e con punte di quasi 20°C al Sud. Al Centronord invece a causa della presenza di nubi basse e nebbie i valori termici rimarranno pressoché invariati in pianura.