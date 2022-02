Meteo Campania, cielo nuvoloso ma temperature in aumento: le previsioni

Meteo Campania: nonostante la presenza di nubi basse estese associate a foschie anche dense e locali nebbie in banchi, le temperature sono in rialzo.

Meteo Campania | Sulla Campania nubi basse anche estese associate a foschie anche dense e locali nebbie in banchi al mattino e nuovamente dalla tarda sera, mentre ampie schiarite prevarranno dalla tarda mattina e nel pomeriggio; scarsa nuvolosita’ e ampio, prevalente soleggiamento sul resto del Sud; solo durante le ore serali si intensifichera’ la copertura bassa e stratiforme su Molise, nord Puglia, Basilicata e Calabria tirreniche, nonche’ sull’entroterra Siciliano.

Temperature minime in calo sul Salento, in rialzo altrove; massime senza variazioni di rilievo sul Salento ed in aumento sul resto del meridione. Venti deboli settentrionali su Puglia e Calabria e variabili altrove, in generale rotazione dai quadranti meridionali. Mari mossi, molto mosso lo stretto di Sicilia.