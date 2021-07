Meteo Campania, ancora allerta gialla: ultimi temporali e poi torna il caldo

Previsioni meteo Campania: ancora allerta gialla per lunedì 19 luglio ma sta per tornare l’anticiclone africano con temperature molto alte.

Come già per sabato 17 e domenica 18, anche per tutta la giornata di oggi, lunedì 19 luglio, la Protezione civile ha emanato un’allerta meteo Campania di colore giallo.

Si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento. Possibili fulmini e grandinate: a Napoli tutti i parchi cittadini sono chiusi.

Tuttavia, come riporta “Ilmeteo.it” già nei prossimi giorni, l’anticiclone africano tornerà rapidamente ad invadere tutta Italia, con temperature di nuovo molto alte.

In particolare, a partire da mercoledì 21 luglio l’anticiclone africano estenderà la sua calda e stabile influenza a tutta l’Italia.

L’alta pressione africana durerà fino al weekend, con temperature destinate a salire di parecchi gradi sopra la media del periodo.