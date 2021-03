Vaccini, aperta la procedura per arruolare medici specializzandi in Campania

Fino al 30 marzo è attiva la procedura on line per l’acquisizione delle disponibilità dei medici specializzandi in Campania.

L’Unita’ di crisi della Regione Campania rende noto che da oggi e fino al 30 marzo e’ attiva la procedura on line per l’acquisizione delle disponibilita’ dei medici specializzandi della Campania, sin dal primo anno di corso, per il Piano di somministrazione vaccini anti Sars-Cov 2.

Il link per le adesioni e’: https://personalessr.regione.campania.it/pages/main/index.php?