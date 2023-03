Medea una madre, in scena al Ridotto del Mercadante il nuovo spettacolo di Liv Ferracchiati

Al Ridotto del Mercadante a Napoli debutta ‘Medea una madre’, il nuovo spettacolo di Liv Ferracchiati.

Debutta in prima nazionale giovedì 16 marzo, con repliche fino a domenica 26, al Ridotto del Mercadante a Napoli, Medea una madre, il nuovo spettacolo di Liv Ferracchiati, il

38enne regista, drammaturgo e performer umbro, tra i più considerati della nuova scena

italiana, autore della pluripremiata Trilogia sull’Identità (Peter Pan guarda sotto le gonne, Stabat Mater, Un eschimese in Amazzonia) dedicata al tema del transgenderismo.

Con testi da Antonio Tarantino, Seneca e Euripide, Liv Ferracchiati affronta la figura di

Medea attraverso il vaglio di alcuni dei tanti punti di vista che hanno raccontato le sue

gesta, quell’azione che l’ha resa mito.

Su drammaturgia di Liv Ferracchiati e Piera Mungiguerra, interpreti dello spettacolo le

attrici Anna Coppola e Francesca Cutolo. Le scene e i costumi sono di Lucia Menegazzo; il disegno suono e le luci di spallarossa; aiuto regia Anna Zanetti. La produzione è del Teatro di Napoli–Teatro Nazionale, TPE Teatro Piemonte Europa.

Lo spettacolo

Una teca al centro della scena e, al suo interno, un simulacro: Medea come oggetto di

indagine. Sono i suoi stessi figli che, in un gioco fuori dal tempo, provano a ricostruire chi sia la madre e il movente dell’azione che l’ha resa mito. La ricerca procede attraverso il vaglio di alcuni dei tanti punti di vista che hanno raccontato le sue gesta, vengono esaminate le diverse riscritture, che i due affrontano come fossero pareri di testimoni oculari, non dimenticandosi di giocare.

Queste voci non vengono solo narrate, ma sono fatte rivivere da due straordinarie

interpreti quali Anna Coppola e Francesca Cutolo che, senza sottrarsi a un’inaspettata

comicità, viaggiano in una sorta di ipertesto e procedono a inscenare scritture e ruoli diversi, esplorando da capo quegli accadimenti che hanno reso i figli di Medea co-

protagonisti involontari della vicenda.

Così non sono soltanto Mermero e Fere, i due figli, ad attraversare i secoli alla ricerca di

una risposta, seguendo una pista che da Euripide conduce fino ad Antonio Tarantino, ma

al loro fianco ci sono anche gli spettatori che compiono il medesimo percorso, accompagnati dalle note di Luigi Cherubini e dalla voce di Maria Callas.

La drammaturgia, infatti, decostruendo testi ben noti al pubblico, si compone in un diverso

montaggio e si fa testo nuovo, anche grazie agli inserti, dalla sceneggiatura di Pasolini, e

agli stralci originali di dialogo nati da improvvisazioni in sala prove.

E dunque: chi è Medea? L’agire di questo archetipo femminile rimane ancora un enigma.

Semidivinità, maga, barbara, rivoluzionaria. Donna abilissima nell’utilizzo del λόγος: ragione e parola, come armi di persuasione e inganno, ma anche strumenti per costruire nuovi orizzonti di libertà, in grado di capovolgere le visioni vigenti.

Medea è forse, prima di tutto, una madre, che alla fine libera se stessa e strappa alla vita e

alle narrazioni future i suoi figli. Soltanto che fugge via sul carro del Sole e, quindi, ci

appare come una divinità che vive dolori umani.

Il progetto nasce, inizialmente, dallo studio della Medea inedita di Antonio Tarantino e da

scambi di pensiero e chiacchierate con Sandra De Falco. Dopo le rappresentazioni a Napoli lo spettacolo sarà in scena al Teatro Astra di Torino dal 28 marzo al 2 aprile 2023.

Ridotto del Mercadante 16>26 marzo 2023

MEDEA

una madre

con testi da Antonio Tarantino, Seneca e Euripide

ideazione e regia Liv Ferracchiati

drammaturgia Liv Ferracchiati e Piera Mungiguerra

con Anna Coppola, Francesca Cutolo

scene e costumi Lucia Menegazzo

disegno suono e luci spallarossa

aiuto regia Anna Zanetti

produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, TPE Teatro Piemonte Europa

