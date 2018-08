Matrimonio Fedez-Ferragni, anche Ilary Blasi e Totti tra gli invitati

Fedez e Chiara Ferragni: tanti vip invitati al loro matrimonio (che si terrà il primo settembre in Sicilia).

Ora più che mai Chiara Ferragni e Fedez sono certamente una delle coppie più al centro del gossip. L’influencer e il rapper, dopo la nascita del loro piccolo Leone, sono ormai pronti a convolare a nozze, che si terranno in Sicilia il prossimo primo settembre (la cerimonia si terrà in quel di Noto). Sarà un grande matrimonio Vip, visto che alla cerimonia sono stati invitati molti personaggi famosi. Tra loro spiccano anche Ilary Blasi e Francesco Totti, anche loro avvisati “via social”: tutti gli invitati alle nozze stanno infatti ricevendo partecipazioni davvero “sui generis”, accompagnate dall’hashtag #theferragnez. La conduttrice del Grande Fratello Vip, in un’intervista a ‘Chi’, aveva provocatoriamente dichiarato: “Sto ancora aspettando l’invito al matrimonio di Chiara e Fedez”. La risposta degli sposi è prontamente arrivata. Direttamente da Ibiza, dove sono in vacanza, i due futuri sposi hanno postato una storia su Instagram: “Ilary e Francesco abbiamo un annuncio per voi: siete ufficialmente invitati al The Ferragnez Wedding!”.

Nozze Fedez-Ferragni: anche Bebe Vio, Bianca Balti e Paris Hilton al “matrimonio social per eccellenza”

Sempre dalle ‘stories’ della blogger con quasi 14 milioni di follower, si scopre che saranno presenti, tra gli altri, anche la campionessa paraolimpica Bebe Vio, felicissima per l’invito, la modella Bianca Balti e l’ereditiera Paris Hilton. A sottolineare il carattere social delle nozze Ferragni-Fedez, anche il fatto che tutti gli invitati avranno la possibilità di filmare e postare momenti del matrimonio. Gli sposi, come raccontato dalla stessa Chiara Ferragni in una recente intervista, non hanno infatti accettato nessuna proposta di esclusiva.

Attesa per i vestiti: Fedez ha già fatto la prova del suo abito (come ovviamente ha raccontato via social), che sarà firmato Donatella Versace. Resta invece top secret l’abito di Chiara Ferragni, una delle poche tradizioni rispettate per il “matrimonio social” per eccellenza.