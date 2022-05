Marriott, nuovo hotel a 5 stelle a Napoli: avrà 78 camere e 17 suite

Marriott aprirà un nuovo hotel a 5 stelle in via Verdi a Napoli: sarà dotato di 78 camere, 17 suite e terrazze private, ristorante, lounge e centro fitness.

Marriott International, colosso mondiale del campo alberghiero, aprirà due nuovi hotel a marchio W in Italia, ovvero W Milan – Il Duomo e il W Napoli: l’apertura è prevista nel 2024.

Lo annuncia Gianlio Postico, Senior Director of Development Marriott International: “Siamo lieti di annunciare la firma di W Milan – Duomo con il Gruppo Marseglia e W Naples con Solido SpA Le città di Milano e Napoli sono da tempo una delle preferite dai viaggiatori globali e siamo entusiasti di rispondere a questa crescente domanda di lifestyle di lusso alberghi con queste due importanti aziende”.

Il W Napoli sarà ospitato in una ex banca, a via Verdi, a due passi da piazza Municipio e dalla Galleria Umberto. L’edificio sarà sottoposto a una ristrutturazione multimilionaria, che conserverà la facciata storica, mentre gli interni saranno progettati dal Rockwell Group.

Il nuovo hotel a 5 stelle avrà 78 camere con 17 suite e molte terrazze private, oltre a un ristorante, una lounge e un centro fitness.