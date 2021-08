Mario Casillo (Pd): “La città dei giovani per realizzare la Napoli del futuro”

Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico presso il Consiglio regionale della Campania, espone la sua proposta di un polo universitario sempre più attrattivo e all’avanguardia a Napoli.

“La città dei giovani, per realizzare la Napoli del futuro. Un polo universitario sempre più attrattivo e all’avanguardia in grado di attirare le giovani menti pensanti, dall’altro offrire loro la possibilità di vivere la Napoli del Centro Storico. Il Comune e la Regione dispongono di diverse proprietà immobiliari che possono essere convertite in residenze universitarie. Affidiamo ai giovani il cuore pulsante di Napoli”.

Così Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico presso il Consiglio regionale della Campania, attraverso il suo profilo Facebook, in un video all’esterno dell’Università Federico II, espone il suo progetto per trasformare Napoli nella città del futuro.