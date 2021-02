Mario Casillo nominato consigliere delegato in materia di digitalizzazione e ICT per la Regione Campania

Il capogruppo del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale della Campania, Mario Casillo: “Un asset strategico per lo sviluppo della nostra Regione, anche alla luce della grande sfida del Recovey Plan”.

“Ringrazio il presidente De Luca per la fiducia accordatami, nominandomi consigliere delegato in materia di digitalizzazione e ICT per la Regione Campania. Un asset strategico per lo sviluppo della nostra Regione, anche alla luce della grande sfida del Recovey Plan. Una sfida che non possiamo fallire”. Così Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale della Campania.

“Se vogliamo essere al passo con i tempi e in linea con gli standard europei dobbiamo modernizzare la nostra burocrazia e fornire risposte certe e in tempi celeri a chi decide di investire sul nostro territorio. Sul digitale dobbiamo recuperare terreno, ma non si parte da zero, ora però – conclude Casillo – è il momento di accelerare, per fare meglio e fare presto”.