Marateale 2021, al via il concorso “Marateale in School”

In giuria l’attrice Elena Sofia Ricci, la casting director Teresa Razzauti e la direttrice del MIUR Claudia Datena.

- Advertisement -

E’ stato pubblicato il bando del nuovissimo concorso “Marateale in school” che si inserisce nell’ambito della XIII edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata” che si terrà dal 27 al 31 luglio nella splendida location dell’Hotel Santa Venere a Maratea.

Il concorso prevede la realizzazione di spot da parte dei giovani delle scuole primarie e secondarie della Basilicata che pongano l’attenzione sull’importanza delle risorse storiche, umane, ambientali e sociali del proprio territorio e delle loro problematiche in questo periodo di pandemia mondiale e delle loro aspettative future. L’intento, infatti, è di stimolare i giovani ad una riflessione attraverso l’arte del cinema mettendo in risalto le loro risorse creative.

“Marateale si trasforma da rassegna a festival. Mai come quest’anno l’obiettivo principale della nostra manifestazione sarà quello di valorizzare i giovani talenti, i film-maker lucani e nazionali” dichiara Nicola Timpone, Direttore artistico di Marateale, che aggiunge: “Sono molto orgoglioso perché la giuria sarà tutta al femminile: sarà composta dall’attrice Elena Sofia Ricci, dalla casting director Teresa Razzauti e dalla direttrice del MIUR Claudia Datena”.

Ecco il testo integrale del bando:

ORGANIZZAZIONE E TEMA DEL CONCORSO



Il Comune di Maratea, e l’Associazione Cinema Mediterraneo, quest’ultima in qualità di organizzatore della manifestazione MARATEALE – PREMIO INTERNAZIONALE BASILICATA, e con il patrocinio del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, indicono per l’anno scolastico 2020/2021 la prima edizione di “Marateale – Festival dei cortometraggi per ragazzi”. Rivolta ai giovani della scuole primarie e secondarie della Basilicata.

Il concorso prevede la realizzazione di uno spot/cortometraggio allo scopo di stimolare la creatività dei partecipanti mediante la realizzazione di opere audiovisive che pongano l’attenzione sull’importanza del territorio, dell’ambiente, dei giovani. In generale, una scoperta, attraverso l’arte del cinema delle risorse storiche, umane, ambientali e sociali del proprio territorio, con approfondimenti sulla vita dei giovani, le loro problematiche e le loro aspettative.

I temi sulla quale gli alunni delle scuole – indicate nel successivo articolo – dovranno cimentarsi per la realizzazione del cortometraggio, riguarderanno i seguenti argomenti:

1)Il territorio e l’ambiente.

2)I giovani al tempo del Covid

Il presente bando è pubblicato sui siti: del Comune di Maratea www.comune.maratea.pz.it, del Marateale Premio Internazionale Basilicata www.marateale.com e sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata www.basilicata.istruzione.it, oltre che sui canali social della MARATEALE.

DESTINATARI DEL CONCORSO

Al concorso possono partecipare le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado della regione Basilicata. Sono previste due sezioni: – scuola secondaria di primo grado statali e paritarie – scuole secondaria di secondo grado statali e paritarie.

Per ciascuna classe/istituto partecipante dovrà essere individuato un docente quale unico referente che dovrà sottoscrivere la scheda di partecipazione (Allegato 1) e a cui l’organizzazione farà riferimento per tutte le comunicazioni inerenti al concorso.

FORMATI VIDEO

I lavori dovranno essere realizzati in formato MPEG4 .

DURATA DEL VIDEO

I filmati dovranno avere una durata massima di 120 secondi (titoli di testa/coda esclusi).

SELEZIONE E GIURIA

5.1 – La giuria, composta da esperti del settore cinematografico, pubblicitario, giornalistico, della comunicazione, Dirigenti scolastici, docenti, deciderà i lavori che verranno selezionati per essere proiettati durante la giornata finale e quelli che si aggiudicheranno i premi finali.

5.2 – Tutte le opere selezionate dalla giuria saranno pubblicate sul sito del comune di Maratea.

5.3 – Le opere verranno valutate per la loro creatività, per l’attinenza ai temi chiave del concorso e per la qualità tecnica ed estetica.

5.4 – La decisione della giuria è inappellabile.

PARTECIPAZIONE

Le scuole partecipanti dovranno far pervenire il seguente materiale entro e non oltre il

30 Giugno 2021;

1) modulo d’iscrizione/adesione gratuita compilato e firmato in ogni sua parte (Allegato 1); 2) scheda del cortometraggio (Allegato 2);

3) opera audiovisiva;

4) liberatoria per l’utilizzo dell’opera (Allegato 3);

5) trattamento dei dati personali (Allegato 4);

6) una o più immagini dell’opera (scena, disegno, etc..) in formato digitale (1500 x 2000 px in .tif o .psd) per stampa di un banner/stendardo e per eventuale promozione del concorso tramite stampa e website;

7) un breve profilo degli autori (max 600 battute) e una foto digitale degli stessi per la pubblicazione su internet;

Il materiale sopra indicato dovrà essere spedito al seguente indirizzo e-mail:

Indicando nell’oggetto “Festival dei cortometraggi per ragazzi – 2021 – Nome Cortometraggio”, la relativa sezione e il tema scelto (vedi articolo 1). I lavori che perverranno oltre la data del 30 giugno 2021 non verranno presi in considerazione.

Qualora I filmati siano realizzati in lingua diversa dall’italiano, gli stessi dovranno essere sottotitolati in italiano.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Ogni istituto concorrente potrà partecipare con al massimo due opere audiovisive.

PREMI

Ai vincitori di ciascuna sezione verrà consegnato il premio di “Miglior Cortometraggio”.

Ai cortometraggi scelti per la giornata finale verrà assegnato il “Premio Selezione”.

Ai cortometraggi votati online con il maggior numero di ‘like’ verrà assegnato il “Premio Facebook”. Potranno, inoltre, essere assegnati ulteriori premi speciali che l’organizzazione si riserva di aggiudicare.

Sarà prevista una borsa di studio in denaro dell’importo di €. 500,00 al vincitore.

CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E ALLE IMMAGINI, UTILIZZO E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUAL

8.1 – La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori. 8.2 – L’autore garantisce di essere unico ed esclusivo creatore ed ideatore delle immagini inviate. 8.3 – L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne l’organizzazione contro eventuali pretese di terzi al riguardo) che i materiali (immagini, suoni, musiche etc.) non ledono alcun diritto di terzi e che, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, questo è stato ottenuto (anche, ove dovuto, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al presente concorso e per il conferimento all’organizzazione dei diritti di cui al presente regolamento.

8.4 – Tutti i materiali inviati dai partecipanti non verranno restituiti ed entreranno a far parte del patrimonio culturale degli Enti organizzatori del concorso. Ogni materiale che non risponda alle caratteristiche sopra indicate, e non svolga il tema indicato, non verrà preso in considerazione.

Dal momento che la selezione avverrà sulla base delle immagini ricevute, si consiglia l’invio di immagini tali da consentire un’agevole visione delle stesse. Si declina ogni responsabilità relativa al mancato funzionamento telematico.

8.5 – Gli autori acconsentono alla proiezione dei propri lavori nell’ambito del concorso MARATEALE e nelle sedi ad esso correlate e in ogni altra manifestazione scelta a insindacabile giudizio dell’organizzazione. L’organizzazione si riserva il diritto di montare parti del filmato per la realizzazione di uno spot che andrà in onda su reti televisive o per pubblicizzare l’evento su altri mezzi di comunicazione. Ogni autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata e della diffusione di musica protetta da copyright.

8.6 – I vincitori si impegnano a menzionare l’attribuzione dei riconoscimenti del MARATEALE in ogni occasione (frontespizio delle pubblicazioni a stampa, titoli di testa o di coda, ecc.) e in tutte le forme di lancio pubblicitario. L’organizzazione concede ai concorrenti l’utilizzo del proprio logo e pay off nonché di ogni altro elemento identificativo riferibile alla stessa, esclusivamente ai fini dell’inserimento all’interno dell’opera presente nel concorso.

8.7 – Il concorrente che vorrà procedere a distribuire, proiettare o cedere a terzi tale opera, dovrà provvedere all’eliminazione di logo e pay off nonché di ogni altro elemento identificativo del MARATEALE, o, in subordine, chiedere il preventivo consenso scritto all’organizzazione dell’evento.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Gli autori sono garanti dell’originalità dell’opera che presentano e partecipando al bando, accettano implicitamente tutte le norme contenute nel presente bando, nessuna esclusa. L’autore partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente bando e di accettarlo in tutti i suoi punti. Il concorso regolato dal presente bando sarà disciplinato dalla legge italiana e da ogni altra norma applicabile nel territorio della Repubblica Italiana. La giurisdizione per la decisione delle eventuali controversie derivanti dal presente bando e comunque relative al concorso dallo stesso disciplinato sarà deferita in via esclusiva alla giurisdizione del Giudice Italiano. Per causa di forza maggiore, per problemi tecnico-organizzativi o per apportare migliorie od in caso di eccezioni non previste, l’organizzazione potrà modificare il presente regolamento dandone informazione sul sito della manifestazione. L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare o rinviare la manifestazione qualora sopraggiungessero imprevisti e difficoltà organizzative.

PRIVACY

Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate per la partecipazione al concorso e per l’invio del materiale informativo per fini promozionali inerenti al concorso. È prevista

la possibilità di richiederne la rettifica o cancellazione, come previsto dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.

RISPETTO NORMATIVE ANTI-COVID

Considerata l’attuale situazione epidemiologica, l’organizzazione, al fine di rispettare le normative anti-Covid, si riserva di comunicare con ragionevole anticipo la scelta tra le modalità in presenza e on-line per la premiazione in una delle serate del festival.

La Direzione del Festival MARATEALE segue attentamente la situazione relativa al Covid19. Se fosse necessario apportare modifiche al presente bando di concorso, in linea con le direttive governative, le stesse saranno comunicate ai partecipanti tempestivamente.

ALTRE INDICAZIONI

Per quanto non esplicitamente dichiarato, l’organizzazione del concorso è abilitata a decidere in piena autonomia.