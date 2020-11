Marano di Napoli, arrestati 2 estorsori del clan Orlando

I due esponenti della cosca camorristica egemone nel comune di Marano di Napoli sono gravemente indiziati di estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un imprenditore.

A Marano di Napoli i carabinieri hanno arrestato due esponenti del clan camorristico “Orlando”. I due, un 40enne (già ai domiciliari per un’altra ordinanza) ed un 45enne, sono gravemente indiziati di estorsione aggravata dal metodo mafioso per essersi avvalsi della forza intimidatrice derivante dall’appartenenza al sodalizio camorristico denominato clan “Orlando”, egemone nel comune di Marano di Napoli.

Blitz a Marano di Napoli

Le indagini hanno permesso di documentare come gli indagati hanno in più occasioni, specialmente in prossimità delle festività, avvicinato un imprenditore edile locale per avanzare la richiesta estorsiva. La vittima, intimidito dalle continue pretese di denaro avrebbe versato la somma di mille euro. Gli indagati sono stati portati presso il carcere di Secondigliano, a Napoli.