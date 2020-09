Maltempo a Pozzuoli, strade e negozi allagati: scuole chiuse

Pozzuoli: lo scoppio di un segmento di condotto fognario in via Rosini ha provocato l’allagamento dell’intera sede stradale. A Quarto chiuso un centro commerciale invaso dall’acqua.

Le abbondanti piogge e le forti raffiche di vento di queste ore non hanno risparmiato neanche la città di Pozzuoli. Come riporta “Il Mattino”, nella giornata di ieri lo scoppio di un segmento di condotto fognario in via Rosini ha provocato l’allagamento dell’intera sede stradale, creando a tratti un torrente d’acqua che ha reso impossibile la circolazione viaria.

Si sono inoltre verificati allagamenti dei locali commerciali e dei garage della zona al piano terra. Completamente allagate le sedi stradali al Rione Toiano ad Arco Felice per l’intasamento delle caditoie con le auto parcheggiate che galleggiano in mezzo metro d’acqua. L’acqua piovana ha invaso anche gli atri e i vani ascensori delle palazzine del quartiere creando problemi ai residenti. Problemi per la circolazione stradale anche a via Napoli. Una situazione difficilissima, che ha portato il sindaco della città flegrea, Vincenzo Figliolia, a firmare un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura delle scuole e dei parchi pubblici per la giornata di oggi, lunedì 28 settembre.

Situazione complessa anche a Quarto, dove il centro Ipercoop in via Masullo è stato invaso dall’acqua, per cui è stata necessaria la chiusura.

Foto in evidenza: “Il Mattino”