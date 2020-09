Maltempo a Napoli: crolla un solaio alla Pignasecca e cadono alberi al Vomero (VIDEO)

Cronaca di Napoli: il maltempo abbattutosi sulla città partenopea ha causato la caduta di un solaio alla Pignasecca e di alcuni alberi al Vomero (per fortuna senza conseguenze per i cittadini).

La bomba d’acqua di stamattina ha provocato gravi danni nella città di Napoli, per fortuna senza conseguenze per i cittadini. Il danno più grave causato dal maltempo è rappresentato dal crollo di un solaio da un palazzo alla Pignasecca, che ha distrutto le bancarelle dello storico mercato partenopeo.

Per fortuna, solo tanta paura tra i negozianti e i clienti (in quel momento, caratterizzato dalla pioggia battente, non c’era nessuno in strada).

Inoltre, un tema che purtroppo torna sempre d’attualità in caso di pioggia e vento forti è quello della stabilità degli alberi (i cui crolli hanno già provocato tragedie in passato).

Momenti di autentico panico si sono verificati al Vomero, dove in via Scarlatti, poco dopo le 12:30 (mentre la tempesta infuriava in tutta la città), il tronco di un enorme albero è caduto al suolo, per fortuna non sui passanti (mentre alcune auto in sosta sono andate distrutte).

Episodi simili anche in via Domenico Fontana, nei pressi del liceo Vittorini (secondo video), e in via Tasso: anche in questo caso nessun cittadino è rimasto ferito.

Foto: “Sky Tg24”