“Maggio della Musica”, a Villa Pignatelli la pianista Sara Amoresano

Prosegue il contest pianistico dedicato ai solisti emergenti. Domenica 22 ottobre è il turno di Sara Amoresano.

Domenica 22 ottobre alle ore 11, in Villa Pignatelli prosegue la rassegna “Maggio della Musica” (realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania) con il quarto e penultimo appuntamento del capitolo denominato “Maggio del Pianoforte”, contest dedicato ai pianisti emergenti con giudizio finale affidato al pubblico.

Questa volta a esibirsi sarà Sara Amoresano, giovane pianista napoletana che ha già raggiunto interessanti traguardi, proponendosi in concerto anche all’estero. Già borsista della Fondazione Cini, nel 2022 è stata selezionata, unica italiana, alla masterclass internazionale tenuta da Andreas Staier a Bonn. Quest’anno ha suonato in recital a Roma, ospite dei “Concerti del Tempietto”, e a Vienna, Gesellscahft für Musiktheater, per l’associazione Vienna International Pianists.

A Napoli proporrà un programma dedicato interamente a Ludwig van Beethoven, con le tre Sonate della significativa opera 31: la famosa e amatissima “Tempesta” in Re minore, quindi la Sonata in Sol Maggiore, pagina bella e innovativa anche se meno famosa della seconda, e, infine, la Sonata in Mi bemolle Maggiore.

Biografia

Sara Amoresano viene avviata allo studio del pianoforte da Giovanna Gullo. Si diploma nel 2017 al Conservatorio di Napoli, sotto la guida di Davide Costagliola. Nel 2019 consegue il diploma di secondo livello con lode e menzione speciale. Attualmente si perfeziona con Francesco Mariani.

Ha partecipato a diverse competizioni pianistiche qualificandosi ai primi posti. Si è esibita come solista e in duo con il violino in sedi prestigiose in Italia e all’estero: Palazzo Zevallos di Napoli, l’Università “Federico II”, il Centro di Musica Antica “Pietà de’ Turchini”, la Sala del Toro Farnese del MANN, la Sala Eutherpe di Leòn in Spagna, il Centro Shigeru-Kawai di Madrid, la Beethoven-Haus di Bonn. Ha partecipato a masterclass e workshop tenute da Yves Henry, Ramin Bahrami, Christiane Karajeva, Vincenzo Balzani, Giuseppe Devastato, Ciro Longobardi, Andreas Staier. Nel 2014 è stata premiata come Giovane Pianista Eccellente dalla Fondazione “La Sapienza” di Roma. Già stagista presso il Museo e Archivio storico del Teatro di San Carlo, nel 2021 è risultata tra i vincitori di una borsa di studio bandita dalla Fondazione “Cini” di Venezia.

Nel 2022 è stata selezionata, unica italiana, tra i sette partecipanti alla masterclass internazionale tenuta da Staier a Bonn. Nel 2023 ha suonato in recital a Roma, ospite dei “Concerti del Tempietto”, e a Vienna, Gesellscahft für Musiktheater, per l’associazione “Vienna International Pianists”. È laureata in Lettere Classiche, con tesi in Estetica.

Programma

Ludwig van Beethoven

Sonata n. 17 in Re minore, op. 31 n. 2 “La Tempesta”

Largo. Allegro

Adagio

Allegretto

Sonata n. 16 in Sol Maggiore, op. 31 n.1

Allegro vivace

Adagio grazioso

Rondò. Allegretto

Sonata n. 18 in Mi bemolle Maggiore, op. 31 n.3 “La Caccia”

Allegro

Scherzo. Allegretto vivace

Minuetto

Presto con fuoco

Prossimo appuntamento

Domenica 29 ottobre, Villa Pignatelli, ore 11.00

Emilia Zamuner, voce

Fabrizio Soprano, pianoforte

I Songs di George Gershwin