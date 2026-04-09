Maggio all’Infanzia Campania: il teatro che cambia la scuola compie 11 anni

Maggio all’Infanzia Campania: oltre 1000 studenti e 53 spettacoli inediti nella rassegna che nasce da un anno di lavoro nelle scuole e diventa spazio di dialogo tra ragazzi, docenti e famiglie.

Undici anni di attività, 53 spettacoli inediti, 1019 studenti coinvolti, 56 classi e 136 docenti: sono i numeri del Maggio all’Infanzia Campania, la rassegna teatrale che dal 4 al 22 maggio 2026 trasforma il Teatro dei Piccoli in uno spazio vivo di espressione, relazione e crescita per le nuove generazioni.

Numeri che raccontano un progetto strutturato e continuo nel tempo, in cui la rassegna rappresenta il momento pubblico e condiviso di un percorso molto più ampio. Il Maggio all’Infanzia Campania è infatti l’esito di Teatro Scuola Vedere Fare (TSVF), il progetto annuale ideato da Casa del Contemporaneo con Le Nuvole, in collaborazione con AGITA e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nel corso dell’anno scolastico, le classi – dalla scuola dell’infanzia alle secondarie di II grado – attraversano un’esperienza completa: assistono a spettacoli, partecipano a laboratori, costruiscono idee e linguaggi, fino ad arrivare alla creazione delle performance originali che vanno in scena durante la rassegna. Il teatro si configura così come uno strumento capace di integrare l’esperienza scolastica, affiancando alla didattica tradizionale un apprendimento fondato su ascolto, creatività, collaborazione e consapevolezza.

All’interno di questo processo, cambia anche la relazione educativa: il lavoro teatrale crea uno spazio in cui docenti e studenti si incontrano su un piano diverso, che supera il perimetro del programma curricolare. Si costruisce un dialogo più aperto, basato sulla fiducia e sulla partecipazione, in cui il gruppo classe diventa una vera comunità di ricerca ed espressione. Anche i docenti hanno l’opportunità di arricchire la loro esperienza professionale con il corso Altri Sguardi, per una fruizione teatrale più consapevole.

Il progetto dimostra inoltre una forte capacità di attraversare i territori, in particolare quelli più complessi. Le scuole coinvolte a Napoli, Pozzuoli e Sant’Antimo si trasformano in presìdi culturali attivi, capaci di restare aperti oltre l’orario scolastico e di offrire ai giovani spazi concreti di libertà espressiva. In questo contesto, il teatro diventa un dispositivo educativo e sociale, capace di generare inclusione, senso di appartenenza e nuove possibilità di crescita.

La rassegna amplifica e restituisce tutto questo alla comunità. I 53 spettacoli in programma non sono solo esiti artistici, ma occasioni di confronto autentico: tra studenti e genitori, che trovano nel teatro uno spazio nuovo di dialogo sincero; e tra ragazzi stessi, che si riconoscono nei linguaggi, nei temi e nelle emozioni messi in scena dagli altri.

Un processo che attiva empatia, consapevolezza e ascolto reciproco, restituendo al teatro la sua funzione più profonda: essere luogo di incontro e di costruzione collettiva di senso.

La programmazione si articola in 13 giornate, con spettacoli alle ore 11.00 e alle ore 16.00.

Il progetto è gemellato con il Festival omonimo in Puglia, realizzato dalla Fondazione non profit SAT (Spettacolo Arte Territorio), giunto ormai alla 29esima edizione.

Informazioni

La partecipazione è su prenotazione

Ingresso: €3

Biglietteria organizzativa: 081 18903126 (feriali 8.30 – 15.30)

Programma completo online sulle pagine social @teatrolenuvole e @casadelcontemporaneo

MAGGIO ALL’INFANZIA 2026 – il programma

“Il teatro è uno specchio che riflette la complessità umana, incitando a esplorare le molteplici sfaccettature dell’esistenza e a comprendere le diverse prospettive che arricchiscono il tessuto della società.” “Guardare e partecipare ad attività teatrali non è solo un felice passatempo, ma un sentiero di scoperta e crescita che illumina il cammino verso la conoscenza. Per tutti, sia per gli adulti che per i più giovani. In questo spazio magico, i legami del gruppo classe si fanno seta, intrecciando il quotidiano con l’infinito. Attraverso la scena, i ragazzi diventano custodi di un messaggio di speranza, suggerendoci che un mondo di pace e condivisione è già qui, pronto a fiorire tra le nostre mani”.

Morena Pauro, ideatrice del progetto già insignito dell’Eolo Award nel 2020

lunedì 4 maggio h 11

IC Madonna Assunta, Napoli

4A primaria FUOCO TRA LE MANI. PROMETEO TRA NOI

4C primaria FUOCO AMICO quando l’energia diventa cura, collaborazione, calore condiviso

lunedì 4 maggio h 16

IC Madonna Assunta, Napoli

4B primaria IL FUOCO DENTRO E FUORI DI ME

4D primaria I’M ON FIRE

martedì 5 maggio h 11

IC Madonna Assunta, Napoli

1B primaria UN PASSO ALLA VOLTA… VERSO NOI

1C primaria COME FOGLIE

1D primaria NOI SIAMO PREZIOSITÁ

martedì 5 maggio h 16

IC Madonna Assunta, Napoli

1A primaria IL RESPIRO DELLA TERRA

1E primaria ECCO DOV’ERI E DOVE SEI

mercoledì 6 maggio h 11

39 CD Leopardi-Doria, Napoli

sezione 1B infanzia UN SACCO… DI NOI

sezione 3A infanzia ACCENDIAMO UN SOGNO

Pizzicalaluna, Napoli sezione Aviatori infanzia L’INCANTO IN UN PALMO

mercoledì 6 maggio h 16

IC Madonna Assunta, Napoli

3A primaria IL MONDO IN UNA SCATOLA

3B primaria IL TEMPO IMPARA AD ASCOLTARE

3C primaria LA TERRA CHE VORREI

giovedì 7 maggio h 11

IC Madonna Assunta, Napoli

sezioni DEH infanzia OGNI FAVOLA È UN GIOCO?

venerdì 8 maggio h 11

IC 53 Gigante Neghelli, Napoli

sezioni BD infanzia IL SEME DI KAORI

sezione C infanzia UBUNTU

lunedì 11 maggio h 11

39 CD Leopardi-Doria, Napoli

1B primaria ALI DI CARTA

1C primaria UNO ZAINO PER VIAGGIARE SICURI IN PRIMA CLASSE!

1E primaria LO ZAINO INVISIBILE

lunedì 11 maggio h 16

39 CD Leopardi-Doria, Napoli

2C primaria IO, CAPPUCCETTO.

2E primaria IL FIORE CHE CAMBIA IL MONDO

martedì 12 maggio h 11

IC Madonna Assunta, Napoli

sezione B infanzia LA PELLE DEL MARE

sezione F infanzia IL GRANDE VIAGGIO NEGLI ABISSI… TRA TESORI NASCOSTI E CREATURE MISTERIOSE

sezione G infanzia SULLA SOGLIA DEL MARE

martedì 12 maggio h 16

IC Madonna Assunta, Napoli

5A primaria MAGNAMMC’ UN’EMOZIONE!

5B primaria IL PANARIELLO DEI SOGNI: LA TOMBOLA DEI RICORDI

5C primaria MISTERIOSE PRESENZE

mercoledì 13 maggio h 10.30

IC Madonna Assunta, Napoli

sezioni AC infanzia CHIEDI AD UN BAMBINO………COSA È UN MURO?

lunedì 18 maggio h 11

39 CD Leopardi-Doria, Napoli

4D primaria IL FILO INVISIBILE. Una magica avventura sull’amicizia

4E primaria IL BATTITO DELL’ALTRO

lunedì 18 maggio h 16

IC 78 Cariteo Italico, Napoli

3B primaria COSA SERVE PER CRESCERE? UN FILO CHE È…

3C primaria IL “GIROVENTO” DELLE EMOZIONI

3U primaria ACCORDI DI PAROLE

martedì 19 maggio h 11

IC 78 Cariteo Italico, Napoli

2A primaria ERAVAMO CAOS… SAREMO ALBERI

2B primaria GIOCHIAMO INSIEME!

2C primaria LE BIGLIE MAGICHE

martedì 19 maggio h 16

IC 78 Cariteo Italico, Napoli

5B primaria IERI, OGGI, DOMANI

5C primaria I COLORI DEL CUORE

mercoledì 20 maggio h 11

IC Madonna Assunta, Napoli

2B primaria TUTTO… IN UN BICCHIERE D’ACQUA

2D primaria MA TU, TI SEI DIMENTICATO?

mercoledì 20 maggio h 16

IC Madonna Assunta, Napoli

2A primaria COME ACQUA

2C primaria UNA TEMPESTA IMPERFETTA

giovedì 21 maggio h 11

2B primaria IL BUCO

2C primaria È TUTTO UN SOGNO…

4B primaria SINCRONICITÀ. PIOVONO NOTIZIE DAL CIELO

giovedì 21 maggio h 16

IC 41 Console, Napoli

5A primaria IL NOSTRO VIAGGIO… IL PIÙ BELLO DEL MONDO

5BC primarie DOMANI È GIÀ QUI, L’AVVENTURA CONTINUA…

venerdì 22 maggio h 11

IC 8 Oriani Diaz, Pozzuoli

4B primaria L’ARMONIA DEI COLORI

5C primaria VOCI DI DOMANI!

venerdì 22 maggio h 16

IC 8 Oriani Diaz, Pozzuoli 2B secondaria I grado DA TE QUESTO (NON) ME LO ASPETTAVO

IC Romeo-Cammisa, Sant’Antimo 3E secondaria I grado PROMESSI… MA NON TROPPO