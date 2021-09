Lungomare di Napoli, arriva il LinkCO European Roadshow: stop alla pista ciclabile per 7 giorni

Lungomare di Napoli: la pista ciclabile di via Caracciolo verrà sospesa per sette giorni in vista dello svolgimento dell’evento itinerante della casa automobilistica cinese. Date e orari del provvedimento.

Fino a mercoledì 6 ottobre, il Lungomare di Napoli ospiterà Link & Co European Roadshow 2021, l’evento itinerante della casa automobilistica cinese.

Per l’occasione, il Comune di Napoli ha disposto la sospensione della pista ciclabile del Lungomare per 7 giorni. Ecco date e orari del provvedimento stabilito da Palazzo San Giacomo.

Sospensione pista ciclabile Via Caracciolo: ecco date e orari

Il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di traffico provvisorio in via Francesco Caracciolo, per i giorni 20, 21, 22 e 23 settembre e 3, 4 e 5 ottobre 2021 per consentire l’allestimento e il disallestimento delle strutture a servizio della manifestazione LinkCO European Roadshow 2021.

In via Francesco Caracciolo, la sospensione della pista ciclabile nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e la confluenza di viale Anton Dohrn, con l’obbligo dei ciclisti di condurre a mano il velocipede secondo quanto disposto dall’articolo 182 comma 4 del Codice della Strada nel tratto interessato, nei seguenti giorni e orari:

20/09/2021, dalle ore 21 alle ore 24;

21/09/2021, dalle ore 00.01 alle ore 6.00 e dalle ore 21 alle ore 24;

22/09/2021, dalle ore 00.01 alle ore 6.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00;

23/09/2021, dalle ore 00.01 alle ore 6.00;

03/10/2021, dalle ore 21.00 alle ore 24.00;

04/10/2021, dalle ore 00.01 alle ore 6.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00;

05/10/2021, dalle ore 00.01 alle ore 6.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00.