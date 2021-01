Luigi de Magistris: “Mi candido a presidente della Calabria”

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha confermato la sua candidatura a presidente della Regione Calabria.

“Mi candido a presidente della Regione Calabria”. Lo annuncia il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, confermando le voci che nelle scorse settimane lo volevano come candidato per la poltrona di governatore in Calabria.

Il primo cittadino è quindi da oggi ufficialmente candidato alla presidenza della Regione calabrese dove, al momento, si dovrebbe votare l’11 aprile. De Magistris, nell’arco della giornata, sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell’avvio della campagna elettorale.