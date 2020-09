Loredana Bertè: la diva del rock italiano compie 70 anni e ha tanti nuovi progetti

Loredana Bertè: domani la diva del rock italiano compie 70 anni ed ha in cantiere tanti nuovi progetti fino a settembre 2021 (a partire dalla ristampa in vinile dell’album “Loredanabertè” del 1980).

La musica italiana festeggia lo speciale compleanno di una delle sue punte di diamante, visto che domani, domenica 20 settembre, Loredana Bertè compie 70 anni. La diva del rock italiano ha sempre vissuto la sua vita all’insegna della libertà, divenendo icona musicale ed anche di stile, in un viavai di alti e bassi (come la prematura scomparsa della sorella Mia Martini, con la quale i litigi erano alternati a momenti di grande serenità).

L’interprete di canzoni indimenticabili (come Dedicato, Sei bellissima, Il mare d’inverno, Non sono una signora e tante altre hit di successo, come Cosa ti aspetti da me, quarta a Sanremo 2019 con standing ovation dell’Ariston al termine di tutte le esibizioni) ha in cantiere tanti progetti fino a settembre 2021. Basti pensare all’esclusiva ristampa in vinile di Loredanabertè (celeberrimo album del 1980): il primo appuntamento della “70Bertè – Vinyl collection” con l’esclusivo logo ideato dalla stessa artista. Vinile pubblicato in due versioni: Standard con card e Deluxe con card autografata dall’artista in serie limitata e numerata a 1000 copie (l’’immagine della card riproduce la copertina originale del 45 giri In alto mare, diventato uno dei brani simbolo della cantante con oltre 200.000 copie vendute in pochi mesi).

Quest’album (prodotto da Mario Lavezzi, che ha firmato anche gran parte dei brani) contiene anche Buongiorno anche a te, canzone scritta da un giovane Pino Daniele.

La serie “70Bertè – Vinyl collection” prevede la pubblicazione in vinile di altri quattro dischi da collezione, ognuno dei quali in occasione di particolari ricorrenze o eventi: a novembre 2020 (Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza Contro le Donne) uscirà il 45 giri di Fiabe / Anima vai; ad aprile 2021 (Record Store Day 2021), T.I.R., l’album che consacra l’artista “Rivelazione dell’anno 1977”; a giugno 2021 (Pride 2021) l’album Traslocando, inserito dalla rivista Rolling Stone nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre. Infine, a settembre 2021, per il 71esimo compleanno di Loredana, sarà pubblicato il vinile Bandabertè. Seguiranno tanti altri progetti che saranno svelati dalla stessa Bertè (tra l’altro attivissima sulle sue pagine social).