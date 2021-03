Lockdown in Campania: riaprono i negozi alimentari all’interno dei mercati rionali

Lockdown in Campania: Per effetto della deroga hanno riaperto a Napoli i mercatini rionali, come quello della Torretta, Fuorigrotta o del Vomero.

Dopo l’ordinanza di sabato scorso firmata da Vincenzo De Luca da stamattina hanno riaperto al pubblico i negozi di alimentari e quelli di frutta e verdura che si trovano all’interno dei mercati.

Per effetto della deroga hanno riaperto a Napoli i mercatini rionali, come quello della Torretta, Fuorigrotta o del Vomero, limitatamente ai negozi di alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici. Restano chiusi, all’interno dei mercati, le altre attività (abbigliamento, prodotti per la casa e altri).

Per tutelare i propri associati, intanto, Coldiretti Campania si appresta a inviare una nota alla Regione in cui il direttore regionale Salvatore Loffreda proporrà di dotare gli stand dei mercatini di Campagna Amica di bagno chimico e di un correlato piano di sicurezza.