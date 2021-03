Lockdown in Campania, la protesta dei mercatali contro la chiusura

Strade bloccate dai commercianti dei mercatini che protestano in via Santa Lucia a Napoli, nei pressi della sede della Regione Campania: “Ristoro per tutti gli ambulanti”

La protesta dei commercianti è arrivata a Santa Lucia ma prima hanno bloccato il traffico all’incrocio con via Chiatamone. Sul posto è presente la polizia in assetto antisommossa.

Gli ambulanti chiedono ristori per lo stop delle loro attività in seguito alla Zona Rossa dichiarata dal governo e dall’ultima ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha sospeso fiere e mercati fino a domenica 21 marzo, per far fronte all’aumento di contagi da Covid-19.

“Non ho lavorato non vi pago, soppressione tributi” e “Fiere feste e sagre, non distruggiamo la tradizione”, “Ristori per tutti gli ambulanti” queste sono alcune delle richieste riportate dagli striscioni esposti dai manifestanti.