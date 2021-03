Lockdown in Campania, chiusura dei mercatini rionali e supermercati aperti con code

Catapano, Lopa Schiavo e Della Regione: “Ennesimo atto di disparità nella nostra regione. Predisporre l’nstallazione di bagni chimici in prossimità dei box commerciali complice il silenzio del Sindaco di Napoli”.

Con l’ordinanza n.7/2021 il Presidente della Regione Campania ha disposto la chiusura dei mercatini rionali anche se vendono beni di prima necessità, un atto del tutto discriminatorio verso un comparto, quello mercatale, che vede altri operatori commerciali che hanno lo stesso codice ateco ancora in piena attività. Non si capisce come mai un negozio di vicinanza o un supermercato di grande superficie, dove gli assembramenti sono molto probabili, possono continuare a lavorare mentre i negozi all’interno dei mercati rionali devono chiudere.

I cittadini che si recano ai mercatini di quartiere, in genere sono quelli che fanno delle spese minime, mirate, che non hanno come muoversi per spostarsi, spesso persone anziane che non hanno nemmeno dimestichezza con la chiamata per la consegna a domicilio. Ora la demagogia di Palazzo Santa Lucia spieghi ai cittadini campani che senso abbia tenere aperti i supermercati e chiudere i mercatini.

E già, perché i mercatini rionali hanno un’entrata e un’uscita con annesso l’area per i servizi igienici, praticamente un simil-supermercato. Ma l’ordinanza regionale i mercatini li ha chiusi tutti. Risultato: code lunghissime, ai supermercati e negozi di vicinanza. Grave obbligare l’utenza a file interminabili ai market, la Regione ci ripensi. Inoltre l’ordinanza prevede l’apertura per i box mercatali che abbiano i servizi igienici privati.

Come è noto a tutti tali installazioni nella loro progettazione non prevedono servizi igienici singoli per ogni box, ma strutture accessibili all’utenza all’interno della medesima area del mercatino rionale.

Per porre rimedio a tutto ciò chiediamo l’intervento dell’ amministrazione comunale, fino a ora inerme, per predisporre l’installazione di bagni chimici in prossimità dei box commerciali. Restiamo sconcertati dal silenzio assordante dell’effimero occupante di Palazzo San Giacomo, già in vacanza anticipata nella terra di Calabria, per preoccuparsi di un comparto fondamentale per la vita della città e per le casse comunali.

Così gli esponenti del partito di Giorgia MELONI, Fratelli d’Italia , Alfredo CATAPANO, Enzo SCHIAVO, Roberto DELLA RAGIONE e il Rappresentante della Destra Sociale, Rosario LOPA