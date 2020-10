Lockdown ad Arzano, la rabbia dei commercianti: protesta davanti alla Rotonda

71

Rotonda di Arzano: i commercianti protestano contro il mini-lockdown stabilito dal commissario prefettizio fino al 23 ottobre in seguito all’aumento dei contagi da Covid 19.

Da oggi e fino a venerdì 23 ottobre, la città di Arzano è in mini lockdown. Una decisione presa dal Commissario prefettizio, Maria Pia De Rosa, che amministra il Comune di Arzano, in seguito agli ultimi dati registrati che riportano un aumento con 200 contagi da Covid 19.

Chiusi scuole, cimitero e negozi ad eccezione di quelli di generi di prima necessità. Sospese tutte le manifestazioni ed eventi pubblici, il mercato settimanale, tutte le attività sportive e dei centri anziani.

Tuttavia, i commercianti non ci stanno e stamattina sono scesi in piazza per protestare contro il provvedimento. La protesta è iniziata davanti alla sede del Comune e si è poi spostata alla Rotonda di Arzano (snodo cruciale per la viabilità dell’area nord della provincia napoletana), con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Esposti due grandi striscioni, il primo con la scritta “Il Covid vi ha dato alla testa” e il secondo “Fase 3: tirate fuori prima i soldi e poi chiudete tutto anche un anno intero”.

Foto: “Repubblica”