L’Oca Nera con i nuovi panini anche in versione gluten free

All’’Oca Nera Burger Station, oltre ai tipi di bun artigianali, propone l’opzione per i celiaci che possono disporre dei panini gluten free.

Alessandro Conte e Francesco Trombetta, cuochi e proprietari de L’Oca Nera Burger Station, dopo aver aperto un nuovo locale in via Carducci a Chiaia, continuano con i loro panini a ispirarsi alle tradizioni partenopee insieme a quelle delle altre regioni italiane.

Così, con l’obiettivo di compiere un viaggio mensile attraverso i sapori regionali, Alessandro e Francesco, sono partiti dalla loro Napoli con un panino alla birra e taralli, chiamato “Mergellina” con un bun artigianale sugna e pepe, la maionese preparata con una riduzione di birra chiara doppio malto e la farcitura con salsiccia di maialino nero, provola impanata con mandorle e funghi spadellati.

Ancora, con un’attenta selezione di materie prime di stagione, di carni italiane, di tante combinazioni di salse artigianali e di maionesi fatte in casa (al limone, al basilico, alle noci, ai quattro pepi e al rosmarino) ogni panino de L’Oca Nera si trasforma in una vera bontà. Dopo l’omaggio alla Campania e a Mergellina, è toccato anche al Piemonte con il panino “Brendan” composto da: hamburger di podolica, formaggio toma croccante, rucola, pomodorini e marmellata di bacon.

Inoltre, da segnalare, oltre ai tre interessanti tipi di bun artigianali in carta, è la possibilità per i celiaci di disporre per i loro panini di una opzione gluten free estesa anche a qualche fritto e alle patatine. Strizzando l’occhio agli States, con Alessandro e Francesco, non manca mai neanche un pizzico di tradizione irlandese, proveniente dai panini dello storico l’Oca Nera Irish Pub di via Bernini fondato da Francesco Morra.

Una trascinante avventura quella del duo Conte & Trombetta che, dopo l’inizio della gestione della sede take away di Via Cilea avvenuta nel 2018, oggi giungono con tanti buoni propositi anche nel quartiere di Chiaia.