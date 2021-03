“Lo chiamavano Bulldozer” su Rete 4. I film in tv sabato 13 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv sabato 13 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Prima ti sposo, poi ti rovino – 21:15 Sky Cinema Giochi di potere – 21:00 Iris Pets – Vita da animali – 21:20 Italia 1 40 sono i nuovi 20 – 21:15 Premium Cinema 2 Per sempre la mia ragazza – 21:10 Rai Movie Lo chiamavano Bulldozer – 21:20 Rete 4 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Lo chiamavano Bulldozer

Lo chiamavano Bulldozer Uscita: 1978

1978 Nazionalità: Germania – Italia

Germania – Italia Durata: 115′

115′ Regista: Michele Lupo Cast: Bud Spencer, Raimund Harmstorf, Joe Bugner, René Kolldehoff TRAMA Lo chiamavano Bulldozer è un film del 1978, di produzione italo tedesca diretto da Michele Lupo. Per la realizzazione della pellicola si possono ricordare alcune locations come: Porto di Livorno, Marina di Pisa, Camp Darby, Tirrenia e Viareggio. Bud Spencer è doppiato da Glauco Onorato, tranne nella scena in cui suona la chitarra al ristorante, dove canta con la sua vera voce. Il mitico Bud Spencer interpreta Bulldozer, un ex campione di football americano che ha lasciato il mondo agonistico, disgustato dalla corruzione e che si guadagna da vivere come pescatore in Versilia. Decide però di ritornare in attività per allenare un gruppo di ragazzini sbandati che, ha sfidato i militari della vicina base Nato. Gli atleti americani, vistisi in difficoltà con gli avversari, ricorrono a trucchi poco puliti, ma naturalmente Bulldozer condurrà i suoi alla vittoria con una mossa inaspettata… L’iniziazione – 21:20 Cielo Se scappi, ti sposo – 21:20 Paramount Channel