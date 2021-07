Living Dinosaurs alla Mostra d’Oltremare anche in notturna tra mille effetti di luce

“Living Dinosaurs”: alla Mostra d’Oltremare il viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra con nuovi orari notturni per rendere la visita ancora più suggestiva con tanti effetti luminosi.

Nuove emozioni visive per “Living Dinosaurs” alla Mostra d’Oltremare. L’ incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti da qualche giorno si tinge anche delle luci della sera. Tanti coinvolgenti effetti luminosi, fino alle ore 22.00 rendono ancora più fantastica l’escursione nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson.

Per tutta la famiglia con l’organizzazione della Fast Forward, Alta Classe Lab e Next Event e con il patrocinio dell’l’Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli, tanti dinosauri che dopo il tramonto del sole tra mille effetti speciali, respirano e si muovono come se fossero vivi.

Il team di esperti ha lavorato alla creazione di ogni singolo dinosauro considerando i minimi dettagli ed ora aggiungendo le emozioni della notte la storia dei dominatori della terra di milioni di anni fa diventa ancora più travolgente.

Avvolti nell’atmosfera di un bioparco, ora pure di sera, è possibile vivere una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro. Per i visitatori un’esperienza emozionante al cospetto della maestosità in movimento di tanti incredibili animali scomparsi, proprio come nel celebre film “Jurassic Park”. Faccia a faccia con il cattivissimo Tyrannosaurus Rex, con l’erbivoro Triceratops, con il maestoso Brachiosaurus, l’effetto serale aggiunge una marcia in più all’affollatissima mostra.

Un’occasione unica per grandi e piccini, per scoprire tutti i segreti dei giganti del passato, dalla loro prima apparizione sulla Terra alla loro misteriosa scomparsa.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 22 con orario continuato. Info: 0812482200-3393194813.