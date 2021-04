L’Isola dei Famosi 2021, naufraghi divisi in due gruppi: “primitivi” e “arrivisti”

L’Isola dei Famosi 2021: stasera su Canale 5 la decima puntata del reality condotto da Ilary Blasi (con i naufraghi che verranno divisi in due diverse “fazioni”).

Questa sera, lunedì 26 aprile (ore 21.45), andrà in onda su Canale 5 la decima puntata de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Come ormai ogni settimana, in Honduras stanno per arrivare grandi cambiamenti. I naufraghi (che hanno visto anche la defezione di Paul Gascoigne, infortunato a un braccio) saranno divisi in due gruppi.

Da un lato i “primitivi” (coloro che sono sull’isola dall’inizio del reality), dall’altro gli “arrivisti” (ovvero gli ultimi arrivati, Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò), che si scontreranno tra loro sotto la supervisione dell’inviato Massimiliano Rosolino.

In studio ci saranno invece due ospiti speciali, Giulia Salemi (figlia di Fariba Tehrani) e Asia Argento (grande amica di Vera Gemma, con la quale ha già partecipato a Pechino Express). Guarda caso, sia Fariba Tehrani che Vera Gemma sono in nomination.