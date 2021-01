L’isola dei famosi 2021, condurrà Ilary Blasi: primi rumors sui concorrenti

L’isola dei famosi 2021: iniziano a girare le voci sui possibili concorrenti della nuova edizione del reality (che sarà condotto da Ilary Blasi).

A marzo partirà su Canale 5 la quindicesima edizione de L’isola dei famosi, il celebre reality che quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi (con Alvin inviato dall’Honduras).

Si sa ancora poco sui papabili concorrenti, ma iniziano a girare i cosiddetti rumors che pian piano sveleranno le identità dei “naufraghi”. Potrebbero ad esempio esserci Asia Argento e Vera Gemma (già coppia in Pechino Express), Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia (coppia formatasi all’interno della casa del Grande Fratello Vip) ed Eleonora Giorgi (madre di Ciavarro). Potrebbero far parte del cast anche l’attore Brando Giorgi, l’annunciatrice Alessandra Canale e il dj Marco Baldini, oltre a vari ex tronisti e corteggiatori provenienti da Uomini e Donne: Luca Dorigo, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Sossio Aruta e Angela Nasti.