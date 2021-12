L’illustratrice Camilla Falsini per Lollo Caffè: ecco la tazzina limited edition per il sociale

Lollo Caffè: ecosostenibilità e responsabilità etica e sociale su una tazzina limited edition realizzata dall’illustratrice Camilla Falsini.

Il progetto “Insieme per fare del bere”, con cui, in collaborazione con Amref Health Africa e con il supporto di Giobbe Covatta, Lollo Caffè ha contribuito alla costruzione di una cisterna di acqua in Africa; l’adesione a Treedom, con la piantumazione di 1000 alberi; le cure mediche agli amici a quattro zampe trovatelli, in collaborazione con ENPA. Queste azioni rivelano l’impegno di un’azienda che ha messo la responsabilità etica e sociale al centro della sua quotidianità.

Ora Lollo Caffè lancia una campagna di sensibilizzazione che alla responsabilità etica e sociale affianca l’ecosostenibilità e affida all’illustratrice Camilla Falsini il messaggio da divulgare attraverso i suoi coloratissimi disegni per una collezione di tazzine da caffè limited edition. Falsini interpreta l’impegno di Lollo per un futuro sostenibile con artwork di fiori dai colori psichedelici che fioriscono e prendono vita. Il lavoro di Camilla Falsini, caratterizzato da linee nette, forme stilizzate e minimali, colori forti, spazia dall’illustrazione editoriale alle grandi pitture murali, dagli oggetti di design ai libri e riporta alla mente l’immenso Bruno Munari.

La sua esplosione di colori, a cui affida sempre messaggi di sensibilizzazione, si è fatta notare, in modo particolare, a Milano con i progetti “Piazze Aperte” per il recupero urbano, dove la sua creatività carica di tinte brillanti e pop ha colorato Piazzale Loreto e Piazza Tito Minniti; e “LOVE”, con cui ha invaso il capoluogo lombardo, in occasione della Milano Fashion Week 2019, arrivando in metropolitana, sui poster in città, sui foulard, alla Stazione Centrale fino alla torre più alta di Fidenza Village, “raccontando” un amore che non teme di mostrarsi.