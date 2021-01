Liliana Segre a Salvini: “Senatori a vita non muoiono mai? Grazie, ho 90 anni e sono scaramantica”

Liliana Segre replica al leader della Lega (che in Senato aveva citato la seguente frase di Beppe Grillo: “I Senatori a vita non muoiono mai o muoiono troppo tardi”).

- Advertisement -

Il Governo ha ottenuto la fiducia in Senato con 156 voti a favore (la cosiddetta “maggioranza semplice”), ma non sono mancate le polemiche sulla lunga “maratona” nell’aula di Palazzo Madama. Una di queste coinvolge la Senatrice a vita Liliana Segre, giunta a Roma per votare la fiducia al Governo giallorosso nonostante i suoi 90 anni.

A Matteo Salvini (che aveva concluso il suo intervento dicendo che “i Senatori a vita non muoiono mai o muoiono troppo tardi”, traendo spunto da una citazione di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle), Segre ha risposto così dopo aver parlato con lo stesso leader della Lega, mostrando ancora una volta garbo e classe: “Cosa mi ha detto Salvini? Niente, che sui Senatori a vita riportava le parole di Grillo. Quindi ha insistito dicendo che i Senatori a vita non muoiono mai. Io sono molto scaramantica, ho 90 anni. Quindi: grazie”.

A prendere le distanze dopo l’intervento di Salvini era già stata la stessa presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati: “Non mi sono sembrate appropriate le sue osservazioni”, ha detto rivolgendosi al leader leghista e definendo le parole pronunciate “totalmente irrispettose”.

Da sottolineare, infine, che non è purtroppo la prima volta in cui la Senatrice a vita Liliana Segre (superstite dell’Olocausto e testimone della Shoah italiana) viene coinvolta in polemiche che partono dalla Lega.