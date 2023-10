Alla libreria “The Spark” il libro “Arcadia nel golfo di Partenope”

Un viaggio nelle Pastorali del Natale, in un volume ricco e complesso che si rivolge sia ai musicisti professionisti che agli storici della musica, nonché a tutti coloro che sono spinti semplicemente dalla curiosità di sapere, di conoscere e di apprendere nel vasto e meraviglioso mondo della musica, ad altissimo livello.

Il disco e libro, “Arcadia nel golfo di Partenope: ninna nanne per il verbo incarnato”, saranno presentati presso la libreria “The Spark”, a Piazza Giovanni Bovio (Piazza Borsa) il 24 novembre prossimo (ore 18.00) alla presenza dell’autrice Olga Laudonia e con gli interventi di Enza Caiazzo, docente di Clavicembalo e tastiere storiche del Conservatorio di Napoli, e Cinzia Martone, direttrice della Biblioteca della Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II.

Pubblicato nel marzo 2022 per Turchini Edizioni, Arcadia nel golfo di Partenope: ninna nanne per il Verbo incarnato, è un libro molto interessante e affascinante e tratta del mondo della musica pastorale per il periodo del Natale a Napoli. Scritto dalla prof.ssa Olga Laudonia, docente di Storia della Musica presso il Conservatorio di Cosenza, con la prefazione del M° Vincenzo De Gregorio, questo testo che non è né un romanzo né un saggio di musica, accompagna il lettore in uno straordinario viaggio attraverso il Presepe napoletano, la cui descrizione e il racconto degli episodi legati allo stesso, vengono spesso accompagnati da pastorali eseguiti da uno degli strumenti più caratteristici e antichi: l’organo.

Uno strumento già esistente a Napoli sin dalla fine del XVI secolo, quando l’arte organaria era già sviluppata con la presenza di numerose botteghe proprio in Via degli Organari (oggi via dell’Annunziata), che erano al servizio della chiesa e dove troviamo tra i committenti anche Alfonso V d’ Aragona.

In questo contesto è presente anche il caratteristico accessorio della Zampogna, considerato lo strumento tipico dell’area napoletana e pertanto inserito nel repertorio pastorale per organo atto a riprodurre quelle tipiche sonorità del periodo natalizio legato naturalmente alla Natività.

Attraverso un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, presso la Biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella, e non solo, Olga Laudonia ci accompagna in un meraviglioso viaggio attraverso le Pastorali, cioè la rappresentazione sonora della Natività, le cui partiture, contenute nella seconda parte del libro, sono di cinque autori diversi del Sei-Settecento: Antonio Amiconi, Melchiorre Chiesa, Giovanni Furno, Gaetano Greco e Francesco Recupero.

Queste pastorali rientrano in un progetto che riguarda un disco per organo, Ninno bello, oltre al libro già citato, Arcadia nel golfo di Partenope: ninna nanne per il Verbo incarnato. Nel suddetto disco sono stati incisi diciotto brani, di cui sedici inediti, di autori di scuola napoletana vissuti tra il Seicento e i giorni nostri. Per l’incisione discografica sono stati utilizzati ben quattro organi storici, di cui tre napoletani, oggi custoditi presso tre città, una del Sud, una del Centro e una del Nord Italia. Nel libro è inoltre approfondito anche il legame di questo repertorio musicale con l’arte presepiale napoletana (ambito di ricerca della scrivente a partire dagli studi di Dottorato in Vaticano); inoltre sono raccolte le edizioni moderne di otto dei brani incisi ed è presente un corredo iconografico con rare fotografie di scene presepiali-musicali scattate nella città della scrivente: Sorrento.

Dato il tema, l’uscita del disco, registrato per NovAntiqua (https://www.novantiqua.net/), è fissata per Novembre 2023. Il libro è stato pubblicato di recente per la Fondazione Pietà de Turchini di Napoli (https://shop.turchini.it/it/prodotto/arcadia-nel-golfo-di-partenope-ninna-nanne-per-il-verbo-incarnato/). Sia il disco che il libro recano la firma di Vincenzo De Gregorio che ha curato le note al booklet e la prefazione.