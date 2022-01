Expo 2020 Dubai, Leonardo: Sheikha Mozah Al Maktoum in diretta dal Padiglione Italia

Leonardo condivide alcune storie raccontate direttamente dai loro protagonisti, in occasione di Expo 2020 Dubai. Tra questi, Sheikha Mozah Al Maktoum, primo membro della famiglia reale a volare come pilota commerciale qualificato per Emirates Airlines.

Il 25 gennaio alle ore 9,00 il gruppo Leonardo ha organizzato l’evento “The Flying Society” in diretta dal padiglione Italia presso l’Expo 2020 Dubai.

L’umanità ha sempre guardato il cielo, sognando di raggiungerlo con il desiderio di conquistarlo. Oggi entriamo in una nuova fase più inclusiva nella storia del volo, un’era in cui esseri umani e macchine condivideranno i cieli, creando nuovi percorsi, nuove interazioni, nuove opportunità. Tutto questo permetterà alle prossime generazioni di sognare ancora più in grande e di prepararsi per affrontare nuove incredibili sfide.

È ciò che definiamo “The Flying Society”, e Leonardo vuole condividere alcune di queste storie, raccontate direttamente dai loro protagonisti, in occasione di Expo 2020 Dubai. Tra questi, Sheikha Mozah Al Maktoum, primo membro della famiglia reale a volare come pilota commerciale qualificato per Emirates Airlines e la prima donna a essere nominata First Lieutenant Pilot presso la Dubai Police.

Il valore e il contributo delle donne nella conquista del cielo, l’impatto che la nuova mobilità aerea avrà su città, persone e abitudini saranno tra i temi al centro di questo evento, che toccherà anche l’evoluzione dei ruoli, delle competenze e della formazione dei piloti che operano in ecosistemi sempre più tecnologici, e ciò che sarà necessario, in ambito industriale, per facilitare un uso sostenibile, sicuro e intelligente dei cieli nel prossimo futuro.

Per seguire il live:

https://www.youtube.com/italyexpo2020

https://www.facebook.com/ItalyExpo2020