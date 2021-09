Leicester-Napoli, rimonta azzurra con doppietta di Osimhen

Il Calcio Napoli rimonta in una mezzora finale di furore ed orgoglio grazie ad una doppietta di Osimhen. Si ricomincia lunedì in campionato contro l’Udinese.

Il Calcio Napoli ha disputato una bella partita. È mancata solo la vittoria agli uomini di Spalletti che, contro il Leicester, si fanno preferire in tutto: tiri, occasioni, gioco, sostituzioni e grinta. Il Napoli rimonta in una mezzora finale di furore ed orgoglio. Gli inglesi dopo neppure dieci minuti segnano il gol del vantaggio. Poi, dopo un assoluto dominio azzurro, riescono a trovare la seconda rete poco dopo l’ora di gioco. Sarebbe bastato a stendere un intero esercito. E invece gli azzurri ci credono e arriva una rimonta meritata quanto esaltante.

Osimhen accorcia la distanza. E sulla scia dà spazio a tutta la propria esplosività quasi al 90esimo con un colpo di testa imperioso. Il Napoli pareggia un incontro che ha il sapore della vittoria. Ancora una grande prova di forza e mentalità che segna l’esordio sul palcoscenico internazionale. Si ricomincia lunedì in campionato contro l’Udinese.

Peccato per i tanti gol falliti nel primo tempo. Se Osimhen segna in campo, Spalletti “segna” dalla panchina indovinando tutte le sostituzioni.

Napoli: Ospina, Malcuit (84′ Juan Jesus), Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Anguissa (84′ Petagna), Zielinski (63′ Elmas), Lozano (63′ Politano), Insigne (74′ Ounas), Osimhen. All.Luciano Spalletti

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Vestergaard, Evans (46′ Soyuncu), Bertrand, Perez (46′ Tielemans), Ndidi, Soumarè (78′ Maddison), Daka (70′ Lookman), Barnes, Iheanacho (88′ Vardy). All. Brendan Rodgers

Arbitro: Tiago Martins (Portogallo)

Marcatori: 9′ Perez, 64′ Barnes, 64′ Barnes, 69′ V. Osimhen, 87′ V. Osimhen

Note: espulso al 93′ Ndidi per doppia ammonizione. Ammoniti Soumarè, Di Lorenzo, Vestergaard, Soyuncu, Rrahmani.

– PRIMO TEMPO –

3′ – destro di Osimhen, respinge Schmeichel

6′ – grande chiusura in uscita di Ospina che ferma un destro di Barnes da pochi metri

9′ – gol del Leicester con destro al volo di Perez in area

15′ – punizione di Insigne, alta

21′ – dribbling e sinistro di Osimhen, fuori

21′ – ammonito Ndidi

24′ – cross di Insigne, Malcuit non ci arriva di un soffio

28′ – destro alto di Malcuit su cross di Osimhen

30′ – destro di Osimhen dai 30 metri, alto

32′ – ammonito Soumarè

33′ – ammonito Di Lorenzo

35′ – destro a giro di Insigne, fuori

37′ – penetrazione di Osimhen a destra e cross per Zielinski che gira a rete, salva un difensore a pochi passi dalla linea

40′ – destro di Insigne su azione di angolo, palla che sfiora il palo. ancora palla gol per il Napoli che sta prendendo campo

43′ – estreno destro di volo di Osimhen, alto

45′ – cross di Malcuit e stacco di testa di Lozano, gran parata di Schmeichel!

– SECONDO TEMPO –

46′ – entra Tielemans per Perez

46′ – entra Soyuncu per Evans

52′ – lancio di Insigne per il taglio di Lozano che viene fermato nel cuore dell’area da un difensore in scivolata

53′ – ammonito Vestergaard

59′ – gol del Leicester con destro in entrata d’area di Daka annullato dal VAR per fuorigioco.

63′ – entra Politano per Lozano

63′ – entra Elmas per Zielinski

64′ – secondo gol del Leicester con inserimento e diagonale in area di Barnes: 2-0

69′ – gooooool Osimhen!

69′ – gran numero di Osimhen che salta un difensore e portiere con un pallonetto in controtempo: 2-1

70′ – entra Lookman per Daka

74′ – entra Ounas per Insigne

76′ – ammonito Soyuncu

78′ – entra Maddison per Soumarè

80′ – destro di Elmas in entrata d’area, devia il portiere

84′ – entra Petagna per Anguissa

84′ – entra Juan Jesus per Malcuit

86′ – uscita di Schmeichel che ferma l’ingresso in area di Osimhen

87′ – gooooool Osimhen!

87′ – cross di Politano e stacco imperioso di Osimhen che infila di forza il pareggio: 2-2!

88′ – entra Vardy per Iheanacho

90′ + 2′ – stacco di Rrahmani, alto di poco

90′ + 3′ – espulso Ndidi per doppia ammonizione

90′ + 4′ – ammonito Rrahmani

90′ + 5′ – finisce 2-2, grande rimonta azzurra