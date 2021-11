Legia Varsavia-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Probabili formazioni e come vedere Legia Varsavia-Napoli: turn-over per gli azzurri che vogliono bissare la netta vittoria dell’andata per andare in testa al girone.

Dopo il netto 3-0 dell’andata al Maradona, la trasferta contro il Legia Varsavia, in programma domani, giovedì 4 novembre, rappresenta per il Calcio Napoli un appuntamento importante nel gruppo C di Europa League.

Un’altra vittoria significherebbe il sorpasso ai danni dei polacchi e, di conseguenza, la possibilità concreta di terminare il girone in testa (il che significherebbe qualificazione diretta agli ottavi di finale).

Mister Luciano Spalletti lo sa, ma, tra infortuni (Malcuit, Manolas Osimhen), squalifiche (Mario Rui) e impegni ravvicinati, punterà su un massiccio turn-over per far rifiatare il più possibile chi poi dovrà affrontare la dura partita con l’Hellas Verona.

In porta giocherà senza dubbio Meret, con scelte obbligate in difesa vista anche l’esclusione di Ghoulam dalla lista Uefa: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (squalificato in campionato) e Juan Jesus.

A centrocampo torna Demme, mentre Anguissa e Fabian (favorito) si contendono l’altro posto. A completare il 4-2-3-1 saranno Lozano, Elmas e Insigne (autore di un gran gol all’andata) a sostegno di Petagna.

Legia Varsavia-Napoli: le probabili formazioni

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. All. Golebiewski.

CALCIO NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani , Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian; Lozano, Elmas, Insigne; Petagna. All. Spalletti.

Legia Varsavia-Napoli: dove vederla in streaming e tv

La partita inizierà alle ore 18.45: sarà trasmessa in streaming su Dazn e in tv su su Sky Sport 1. Diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia.